Corsa contro il tempo nella notte | bimbo di 8 anni in pericolo di vita salvato dal volo di Stato al Gaslini

Un bambino di 8 anni in condizioni critiche è stato trasportato d’urgenza dall’ospedale locale all’ospedale Gaslini dopo un volo di emergenza. L’aereo, decollato in condizioni di emergenza, ha effettuato un atterraggio d’emergenza sulla pista dell’aeroporto. Dopo l’atterraggio, il bambino è stato trasferito immediatamente in ambulanza verso l’ospedale pediatrico. La situazione del minore è stata valutata come critica al momento del trasporto.

Una corsa contro il tempo nei cieli italiani, conclusasi con un atterraggio d'emergenza sulla pista del Cristoforo Colombo e il successivo trasferimento d'urgenza verso l'ospedale Gaslini. Nella tarda serata di mercoledì 3 giugno, un bambino di soli 8 anni, in imminente pericolo di vita, è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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