Controlli filiera ittica sequestrati oltre centottanta chili di totano privo di tracciabilità

Notizia in breve

La Guardia Costiera di Milazzo ha sequestrato oltre 180 chili di totano privi di tracciabilità durante controlli sulla filiera ittica. L'operazione fa parte di un’attività continua volta a verificare la conformità delle merci e garantire la sicurezza alimentare. I controlli si sono concentrati sulla provenienza e sulla documentazione del prodotto, che risultava privo delle certificazioni richieste dalla normativa vigente. Non sono stati segnalati altri sequestri o sanzioni in questa operazione.