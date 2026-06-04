Consenso informato Valditara | Tuteliamo i bambini Plauso di Frassinetti Bucalo e Centinaio ma l’opposizione non ci sta Floridia M5S | Manifesto della paura della libertà

Il Parlamento ha approvato la legge sul consenso informato nelle scuole. Il ministro dell’istruzione ha affermato che si tutela la sicurezza dei bambini. Tra i sostenitori, parlamentari di maggioranza hanno espresso approvazione. L’opposizione ha commentato criticamente, definendo la misura come un “manifesto della paura della libertà”. La normativa ora è legge e si applicherà nelle istituzioni scolastiche.

Il via libera di Palazzo Madama rende legge il consenso informato per il mondo dell’istruzione. Il Ministro Giuseppe Valditara accoglie la notizia sottolineando il ruolo centrale della tutela dei minori e la volontà di restituire pieno potere decisionale alle madri e ai padri. Valditara ha dichiarato: “Con l’approvazione definitiva di oggi al Senato della legge sul Consenso informato tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori sulle tematiche della identità di genere per i figli adolescenti minorenni”. Il ministro ha colto l’occasione per rassicurare l’opinione pubblica riguardo le materie scolastiche, smentendo con fermezza l’eliminazione dell’educazione affettiva e sessuale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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