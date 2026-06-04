In Corte d'Appello è stata confermata la condanna a 22 anni di carcere per un uomo di 55 anni, accusato di aver ucciso a coltellate un connazionale di 33 anni davanti a un bar. L'omicidio è avvenuto il 31 maggio 2023 e la vittima è deceduta alcune ore dopo in ospedale. La sentenza riguarda il procedimento di secondo grado contro il muratore albanese coinvolto nell'episodio.

BRESCIA È stata confermata in appello la condanna a 22 anni di carcere per Petrit Gega, il 55enne muratore albanese che il 31 maggio 2023, di fronte al bar Papagal di Calcinatello, uccise a coltellate il connazionale Alfonso Kola, 33 anni - "Fonzie" - morto nelle ore successive in ospedale. I giudici dell’Assise di secondo grado - presidente, Eliana Genovese - hanno sposato la tesi accusatoria, riconoscendo la premeditazione in giudizio di equivalenza con l’attenuante della semi-infermità mentale (accertata da una perizia) dell’imputato. L’omicidio fu compiuto in cinque minuti, tra le 18,20 e le 18,25, l’ultimo giorno di maggio di tre anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Confermati in Appello ventidue anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Twenty Years Later, The Martin Kelly Case Still Haunts Ireland

Notizie e thread social correlati

Portanova, confermati in appello i 6 anni per violenza sessualeIn un procedimento giudiziario riguardante un calciatore di 25 anni, è stato confermato in appello un periodo di sei anni di reclusione per violenza...

Rapinò una donna con le stampelle: cinque anni confermati in appelloIn Corte d’Appello a Trieste è stato confermato il carcere di cinque anni per una donna di 28 anni condannata per aver sottratto il portafoglio a una...

Temi più discussi: Confermati in Appello ventidue anni; Lautaro Martínez, confermato il rigetto in appello. LCA advisor; Il Papa: Sulla Flotilla siano rispettati i diritti di tutti. Aiutare Gaza; Omicidio Todorov, confermata la condanna a 23 anni di reclusione per Amorfino.

Confermati in Appello ventidue anniBRESCIA È stata confermata in appello la condanna a 22 anni di carcere per Petrit Gega, il 55enne muratore albanese che il 31 maggio 2023, di fronte al bar Papagal di Calcinatello, uccise a coltellate ... ilgiorno.it

A nome di tutti gli attori del calcio in Inghilterra, la FA sta lanciando un appello per ricerche relative al carico da colpi di testa nel calcio. Questo segue una consultazione con il Gruppo di Esperti sulla Salute Cerebrale della FA e i rappresentanti medici di altri att reddit

Strage di Fidene, confermato in appello l'ergastolo per il killer. Claudio Campiti uccise quattro donne nel 2022 a Roma #ANSA x.com

Caso Cospito, confermata in Appello la condanna di 8 mesi a DelmastroCospito: difensore Delmastro, 'delusi e stupiti da sentenza' La sentenza è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio. Subito dopo il verdetto, Delmastro, che era presente in aula, ha lasciato ... tg24.sky.it