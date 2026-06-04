Confagricoltura partecipe al confronto sul futuro dell’agricoltura di montagna e del territorio
Questa mattina nella sala consiliare di Bettola si è svolto un incontro sulla valorizzazione dell’economia e dell’agricoltura di montagna. Presenti i sindaci di Bettola, Farini e Ponte dell’Olio, insieme all’assessore regionale all’Agricoltura e ai consiglieri. L’obiettivo era discutere le strategie future per il settore agricolo montano e il suo sviluppo territoriale. Non sono state annunciate decisioni ufficiali o misure concrete durante la riunione.
Si è svolto questa mattina nella sala consiliare di Bettola un incontro dedicato alla valorizzazione dell'economia della montagna e dell'agricoltura montana, alla presenza dei sindaci di Bettola, Farini e Ponte dell'Olio, dell'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi e dei consiglieri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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