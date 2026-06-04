Confagricoltura partecipe al confronto sul futuro dell’agricoltura di montagna e del territorio

Notizia in breve

Questa mattina nella sala consiliare di Bettola si è svolto un incontro sulla valorizzazione dell’economia e dell’agricoltura di montagna. Presenti i sindaci di Bettola, Farini e Ponte dell’Olio, insieme all’assessore regionale all’Agricoltura e ai consiglieri. L’obiettivo era discutere le strategie future per il settore agricolo montano e il suo sviluppo territoriale. Non sono state annunciate decisioni ufficiali o misure concrete durante la riunione.