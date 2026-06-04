Condizionatore | tutti i segnali per capire se manca il gas

Quando il gas del condizionatore sta per finire, si notano alcuni segnali evidenti: l’apparecchio raffredda meno, si accende e si spegne frequentemente, o si sente un odore di muffa o bruciato. In questi casi, il livello di refrigerante potrebbe essere basso. La mancanza di gas influisce sulla capacità di raffreddamento e può causare un funzionamento irregolare. È importante intervenire prima che si verifichino danni più gravi all’apparecchio.

Con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature come ogni anno tornano in funzione i condizionatori. Per evitare spese eccessive in bolletta o guasti che vi costringerebbero a sborsare cifre ingenti - se non a cambiare tutto l’impianto - la manutenzione è d’obbligo. Ci sono diversi aspetti da. 🔗 Leggi su Today.it

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Multi SubHe Was Broke and Gambled Everything. Then He Saw the Future.

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