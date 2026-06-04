Concerti musicali al Maradona buone notizie per chi si recherà allo stadio con il trasporto pubblico

Notizia in breve

Dal prossimo mese di giugno, i concerti al Maradona offriranno un vantaggio per chi utilizza il trasporto pubblico, che sarà gratuito o più agevole. La gestione dei mezzi pubblici sarà potenziata per facilitare l’afflusso di pubblico durante gli eventi. Le autorità hanno annunciato un incremento delle corse e agevolazioni per chi si muove con i mezzi pubblici in quelle date. La decisione riguarda le linee che raggiungono l’area di Fuorigrotta nei giorni dei concerti.