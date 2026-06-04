Concerti musicali al Maradona buone notizie per chi si recherà allo stadio con il trasporto pubblico
Dal prossimo mese di giugno, i concerti al Maradona offriranno un vantaggio per chi utilizza il trasporto pubblico, che sarà gratuito o più agevole. La gestione dei mezzi pubblici sarà potenziata per facilitare l’afflusso di pubblico durante gli eventi. Le autorità hanno annunciato un incremento delle corse e agevolazioni per chi si muove con i mezzi pubblici in quelle date. La decisione riguarda le linee che raggiungono l’area di Fuorigrotta nei giorni dei concerti.
Buone notizie per chi si recherà allo stadio Maradona con il trasporto pubblico ai concerti musicali in programma a Fuorigrotta nel mese di giugno. Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare più treni metropolitani della Linea 2 in occasione dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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