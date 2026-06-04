Non succede così di rado: una pentola appoggiata in fretta sul tavolo, e alla fine notiamo quell’alone biancastro che spunta sul legno e sembra non andare più via. Una macchia che oltre a essere antiestetica, se trascurata troppo a lungo, può diventare più difficile da eliminare e compromettere l’aspetto della finitura. Nella maggior parte dei casi, si può sistemare tutto con strumenti che abbiamo già in casa. Vediamo come. I rimedi per togliere le macchie da calore sul legno. Prima di tutto, una piccola distinzione in base alle macchie da calore sul legno: l’alone biancastro è solitamente causato dall’umidità intrappolata sotto la finitura del mobile, ed è quello più facile da eliminare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come togliere le macchie da calore sul legno: trucchi infallibili

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Come togliere la muffa dal legno

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