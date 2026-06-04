Le coppie che affrontano procedure di procreazione assistita spesso sperimentano tensioni che possono indebolire il rapporto di coppia. La ricerca di un figlio attraverso tecniche di PMA richiede spesso numerosi tentativi, analisi e trattamenti, creando stress emotivo e fisico. Questa situazione può portare a conflitti, disagio e a una diminuzione della comunicazione tra i partner. I momenti di difficoltà legati alla fertilità si riflettono frequentemente sulla stabilità della relazione.

Essere alle prese con le istanze che la fertilità o l’infertilità comportano può rappresentare una dura prova per le coppie. Provare ad avere un figlio o una figlia e non riuscirci per molto tempo, tanto da dover ricorrere ad aiuti esterni potenzialmente costosi o invasivi può minare profondamente la serenità di una famiglia, anche quando si tratta di un procedimento mediamente diffuso come la Pma ( Procreazione Medicalmente Assistita ). In più, spesso, non si trova sponda in amici, amiche e parenti: talvolta la mancanza di empatia porta a credere che non riuscire a ottenere una gravidanza sia un problema di importanza secondaria, ma quando ci sei dentro la verità è tutt’altra. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Come la ricerca di un figlio con PMA può indebolire il legame di coppia

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