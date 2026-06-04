Come la ricerca di un figlio con PMA può indebolire il legame di coppia
Le coppie che affrontano trattamenti di procreazione assistita possono sperimentare un indebolimento del legame di coppia. La ricerca di un figlio attraverso procedure come la PMA richiede spesso un coinvolgimento emotivo e fisico intenso. Questa situazione può generare tensioni e stress, influendo sulla relazione tra i partner. La gestione delle difficoltà legate alla fertilità, quindi, può avere ripercussioni sulla stabilità della coppia stessa.
Essere alle prese con le istanze che la fertilità o l’infertilità comportano può rappresentare una dura prova per le coppie. Provare ad avere un figlio o una figlia e non riuscirci per molto tempo, tanto da dover ricorrere ad aiuti esterni potenzialmente costosi o invasivi può minare profondamente la serenità di una famiglia, anche quando si tratta di un procedimento mediamente diffuso come la Pma ( Procreazione Medicalmente Assistita ). In più, spesso, non si trova sponda in amici, amiche e parenti: talvolta la mancanza di empatia porta a credere che non riuscire a ottenere una gravidanza sia un problema di importanza secondaria, ma quando ci sei dentro la verità è tutt’altra. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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Il punto non è che madre e figlio si sentono. Il punto è che si regolano insieme. Quando si fermano, anche solo per un attimo, non è detto che tutto riparta come prima. E qui sta la parte bella — e un po’ spiazzante. Il legame non si spezza come un filo. Si rical facebook