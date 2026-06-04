Come la ricerca di un figlio con PMA può indebolire il legame di coppia

Da gravidanzaonline.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le coppie che affrontano trattamenti di procreazione assistita possono sperimentare un indebolimento del legame di coppia. La ricerca di un figlio attraverso procedure come la PMA richiede spesso un coinvolgimento emotivo e fisico intenso. Questa situazione può generare tensioni e stress, influendo sulla relazione tra i partner. La gestione delle difficoltà legate alla fertilità, quindi, può avere ripercussioni sulla stabilità della coppia stessa.

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Essere alle prese con le istanze che la fertilità o l’infertilità comportano può rappresentare una dura prova per le coppie. Provare ad avere un figlio o una figlia e non riuscirci per molto tempo, tanto da dover ricorrere ad aiuti esterni potenzialmente costosi o invasivi può minare profondamente la serenità di una famiglia, anche quando si tratta di un procedimento mediamente diffuso come la Pma ( Procreazione Medicalmente Assistita ). In più, spesso, non si trova sponda in amici, amiche e parenti: talvolta la mancanza di empatia porta a credere che non riuscire a ottenere una gravidanza sia un problema di importanza secondaria, ma quando ci sei dentro la verità è tutt’altra. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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