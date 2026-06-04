come ha reagito spalletti al mancato rinnovo di vlahovic il retroscena

L’allenatore ha espresso una reazione di delusione dopo aver appreso che il contratto di Vlahovic non sarà rinnovato. Nonostante avesse sostenuto la continuità del giocatore, ha riconosciuto che le trattative non sono andate a buon fine. La decisione di non prolungare il contratto è stata comunicata ufficialmente, lasciando il tecnico senza possibilità di intervento. La sua posizione si è limitata a commentare la situazione senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Come ha reagito Spalletti al mancato rinnovo di Vlahovic. Il tecnico si era speso per la sua permanenza ma ha capito la fumata nera. Il riavvicinamento tra la Juventus e Dusan Vlahovic dopo i lunghi silenzi autunnali è stato merito esclusivo di Luciano Spalletti. Il tecnico ha cercato di favorire un rapporto diretto per sanare le vecchie tensioni, pur sapendo che trattenere il serbo sarebbe stata un’impresa ardua, una speranza svanita definitivamente quando la squadra ha mancato il piazzamento in Champions League. Spalletti aveva espresso chiaramente alla proprietà l’importanza di un centravanti con le sue caratteristiche fisiche, una carenza in rosa che lo aveva spinto persino a rispolverare Arkadiusz Milik a fine marzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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