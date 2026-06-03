Macchie di sudore | rimedi naturali per eliminare ingiallimenti su capi bianchi e colorati
Durante l’estate, il calore e l’umidità aumentano la sudorazione, causando ingiallimenti su capi bianchi e colorati, in particolare nelle zone a contatto diretto come ascelle e colletto. Questi ingiallimenti sono causati dall’accumulo di sudore e residui di detergente. Per rimuoverli, si utilizzano rimedi naturali come il bicarbonato di sodio, il succo di limone e l’aceto bianco, applicati direttamente sui tessuti prima del lavaggio.
In estate calore e umidità contribuiscono ad aumentare la nostra sudorazione. I capi che indossiamo, sia bianchi che colorati, tendono ad ingiallirsi soprattutto nelle zone a stretto contatto con il sudore come ascelle e colletto di camicie, t-shirt e vestiti. Lavare questi tessuti con semplice. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Smacchiare Seta e Tessuti Delicati: Guida ai Rimedi della Nonna Sicuri
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