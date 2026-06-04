colpito da un tubo pesante operaio ferito al braccio

Un operaio è stato colpito al braccio da un tubo pesante e trasportato in ambulanza al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. La sua condizione è stata giudicata in codice giallo. L’incidente si è verificato in un’area di lavoro. Sono in corso verifiche sulle dinamiche dell’accaduto.

(Pavia) È stato trasportato con l’ambulanza in codice giallo al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Un operaio di 28 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro, ieri poco prima delle 7. Dalla centrale operativa di Areu è stata inviata un’ambulanza della Croce Azzurra di Belgioioso, in codice giallo di uscita, in via Caduti per la Patria a Corteolona e Genzone, tratto urbano dell’ex Statale 234 Pavia-Cremona. Nello stabilimento Galbani sono poi intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dell’Ats di Pavia competenti per gli infortuni sul lavoro. L’operaio ferito non è risultato in condizioni gravi, essendo rimasto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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