Coldiretti in 2mila a Udine | fertilizzanti +85% serve intervento dell' Europa
Due mila agricoltori del Friuli Venezia Giulia si sono radunati alla Fiera di Udine per protestare contro l’aumento dell’85% dei costi dei fertilizzanti. La manifestazione ha evidenziato la difficile situazione delle aziende agricole locali, con richieste di interventi immediati da parte dell’Unione Europea. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma l’evento si è concentrato sulla crisi dei costi di produzione e sulla necessità di misure di sostegno.
Duemila agricoltori del Friuli Venezia Giulia si sono riuniti alla Fiera di Udine per lanciare un allarme sui costi di produzione alle stelle e chiedere all'Europa misure urgenti a tutela delle eccellenze agroalimentari regionali. L'iniziativa rientra nella mobilitazione permanente di Coldiretti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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