Coldiretti in 2mila a Udine | fertilizzanti +85% serve intervento dell' Europa

Notizia in breve

Due mila agricoltori del Friuli Venezia Giulia si sono radunati alla Fiera di Udine per protestare contro l’aumento dell’85% dei costi dei fertilizzanti. La manifestazione ha evidenziato la difficile situazione delle aziende agricole locali, con richieste di interventi immediati da parte dell’Unione Europea. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma l’evento si è concentrato sulla crisi dei costi di produzione e sulla necessità di misure di sostegno.