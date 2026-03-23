Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Le aziende agricole possono registrare aumenti dei costi da 200 a 1.500 euro ettaro al mese a seconda delle colture e della dimensione aziendale, a causa dell’esplosione dei prezzi di carburanti, fertilizzanti e materie prime a seguito del conflitto in Iran. È quanto denuncia Coldiretti Puglia, stimando un aggravio mensile dei costi di produzione che metterebbe a rischio la sopravvivenza delle imprese agricole pugliesi e la capacità di mantenere piani colturali e produzioni stabili. L’esplosione dei costi di produzione fino al 30%, determinata dalla guerra in Iran, determina rincari a doppia cifra per fertilizzanti e listini delle materie plastiche, rendendo necessarie misure urgenti di sostegno a livello europeo per tutelare le coltivazioni. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Guerra: aziende agricole, “rincari record fra gasolio e fertilizzanti” Coldiretti Puglia

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