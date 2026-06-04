Cittadella l’eterno cantiere piacentino tra sperperi motoseghe e una riqualificazione tardiva

Notizia in breve

A Piacenza, da 25 anni si discute della costruzione di un parcheggio interrato in Piazza Cittadella. Durante questo tempo, il progetto ha subito numerosi stop e riprese, coinvolgendo lavori di scavo, motoseghe e spese che si sono accumulate nel tempo. La riqualificazione annunciata è arrivata tardi, lasciando l’area in uno stato di continui interventi e ritardi.