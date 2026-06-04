Cittadella l’eterno cantiere piacentino tra sperperi motoseghe e una riqualificazione tardiva
A Piacenza, da 25 anni si discute della costruzione di un parcheggio interrato in Piazza Cittadella. Durante questo tempo, il progetto ha subito numerosi stop e riprese, coinvolgendo lavori di scavo, motoseghe e spese che si sono accumulate nel tempo. La riqualificazione annunciata è arrivata tardi, lasciando l’area in uno stato di continui interventi e ritardi.
«Venticinque anni. Un quarto di secolo. Tanto è passato da quando, tra i corridoi di Palazzo Mercanti, prese forma per la prima volta la suggestione di un parcheggio interrato in Piazza Cittadella a Piacenza. Oggi, quell’idea nata a cavallo del millennio si è trasformata nel simbolo più lampante. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie e thread social correlati
Castello di Milazzo, ingresso chiuso per lavori: via alla riqualificazione della CittadellaL’ingresso principale della Cittadella fortificata del castello di Milazzo è stato chiuso al pubblico per due settimane per permettere l’avvio di...
Riqualificazione del Pincio, partito il cantiere a San PieroGiovedì scorso è iniziata ufficialmente l’occupazione dell’area di cantiere nel piazzale Beniamino Miliani, a San Piero, per la riqualificazione del...
In piazza Cittadella è stata smontata anche la gruNella giornata di oggi, lunedì 1° giugno, si è proceduto allo smontaggio della gru in piazza Cittadella, facendo un altro passo dunque nelle operazioni di smantellamento dell’area di cantiere da poco ... ilpiacenza.it
Piazza Cittadella, procede lo smantellamento del cantiere: smontata anche la gru fotogalleryProcede lo smantellamento dell'area di cantiere di Piazza Cittadella, da poco rientrata nella piena disponibilità del Comune di Piacenza. Nella giornata ... piacenzasera.it