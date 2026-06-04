Città Metropolitana Firenze eroga 1,7 milioni ai teatri del Maggio e della Toscana
Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato un finanziamento di 1,7 milioni di euro destinato ai teatri del Maggio e di altre città toscane. La somma verrà distribuita per sostenere le attività teatrali e le produzioni artistiche. La decisione riguarda specificamente il sostegno alle istituzioni culturali locali e alle iniziative in programma nel 2026. La delibera è stata approvata nella seduta di ieri.
Firenze, 4 giugno 2026 - Il Consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato contributi per 1,7 milioni per la Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (1,4 milioni) e per la Fondazione del Teatro della Toscana che riguarda il Teatro della Pergola e i teatri Rifredi e Era (300.000 euro): il primo provvedimento è stato approvato all'unanimità; il secondo a maggioranza e hanno votato in modo contrario i consiglieri di Centrodestra e civici per il Cambiamento. L'atto è stato portato in aula anche grazie al lavoro di Claudia Sereni, la delegata della Metrocittà alla cultura. "Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e il... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Firenze.
La Città Metropolitana di Firenze cambia volto con i Piani Urbani Integrati: 114milioni di lavori
Notizie e thread social correlati
Oltre quattro milioni e mezzo alle scuole: la decisione della Città metropolitanaLa Città Metropolitana ha approvato un piano di investimenti che coinvolge diverse aree.
Mafia e legalità, le parole di Saviano davanti a 700 studenti della città metropolitana di FirenzeQuesta mattina a Scandicci, circa 700 studenti di dieci scuole della Città Metropolitana hanno partecipato a un incontro con lo scrittore e...
Temi più discussi: Città Metropolitana Firenze eroga 1,7 mln a teatri Maggio e Toscana; Città Metropolitana, 1,7 milioni per portare teatro e musica nei comuni del territorio; Ponte del 2 giugno, Firenze sfiora il tutto esaurito: attesi 235mila pernottamenti; Firenze: cresce l'imprenditoria straniera mentre le aziende italiane arretrano.
Sono passati 33 anni da quella notte drammatica del 27 Maggio del 1993, in cui la violenza mafiosa provò ad attaccare il cuore dello Stato, della cultura e della nostra storia, spezzando 5 vite. Ieri all’anniversario della Strage dei Georgofili a Firenze ho invitato facebook
Aperto il concorso per 5 Ufficiali di Polizia MetropolitanaLa Città Metropolitana di Firenze ha indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di cinque ufficiali di Polizia metropolitana, inquadrate/i nell'area dei ... nove.firenze.it
Città metropolitana Firenze: 1,8 milioni in più per il personaleFirenze, 3 luglio 2025 - La Città metropolitana di Firenze destina 1,8 milioni di euro per il proprio personale, incrementando il fondo per il salario accessorio, fermo dal 2016. In particolare, 1,6 ... lanazione.it