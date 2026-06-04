Città Metropolitana Firenze eroga 1,7 milioni ai teatri del Maggio e della Toscana

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato un finanziamento di 1,7 milioni di euro destinato ai teatri del Maggio e di altre città toscane. La somma verrà distribuita per sostenere le attività teatrali e le produzioni artistiche. La decisione riguarda specificamente il sostegno alle istituzioni culturali locali e alle iniziative in programma nel 2026. La delibera è stata approvata nella seduta di ieri.

Firenze, 4 giugno 2026 - Il Consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato contributi per 1,7 milioni per la Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (1,4 milioni) e per la Fondazione del Teatro della Toscana che riguarda il Teatro della Pergola e i teatri Rifredi e Era (300.000 euro): il primo provvedimento è stato approvato all'unanimità; il secondo a maggioranza e hanno votato in modo contrario i consiglieri di Centrodestra e civici per il Cambiamento. L'atto è stato portato in aula anche grazie al lavoro di Claudia Sereni, la delegata della Metrocittà alla cultura. "Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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La Città Metropolitana di Firenze cambia volto con i Piani Urbani Integrati: 114milioni di lavori

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