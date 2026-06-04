Ciclovia Ostiglia-Treviso | Incorvaia chiede aggiornamenti alla Giunta

In un'interrogazione, un consigliere regionale ha chiesto aggiornamenti sulla ciclovia Ostiglia-Treviso, in particolare sui tempi di avvio dei cantieri. Ha sottolineato che i lavori sul tratto veneto sono più avanzati rispetto a quello del tratto in regione. La richiesta riguarda i tempi di inizio delle opere e le differenze tra le varie aree coinvolte nel progetto. Non sono state fornite date precise né motivazioni sui ritardi.

Quando inizieranno finalmente i cantieri sul tratto di Ostiglia?. Perché il tracciato veneto è più avanti rispetto al nostro?. Quali date certe ha chiesto Incorvaia per la fine della progettazione?. Come cambierà l'economia locale con il completamento della ciclovia?.? In Breve Discussione in consiglio comunale giovedì 4 giugno ore 19.30 a Palazzo Bonazzi. Assessore ai Lavori pubblici Giorgio Gabrieli interpellato su scadenze e gare d'appalto. Tre lotti funzionali già completati nel territorio della Regione Veneto. Cantieri a Casaleone previsti per conclusione entro la fine del 2026. Il futuro della ciclovia Ostiglia-Treviso: Incorvaia chiede risposte alla Giunta giovedì 4 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ciclabile : Treviso - Ostiglia - Ex Ferrovia 2° Tratto 30 km Camposampiero - Grisignano di Zocco

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