Ponte Valnontey | la minoranza chiede una scelta netta alla Giunta

La minoranza chiede alla Giunta di chiarire le opzioni tecniche per il nuovo ponte di Valnontey, che sono due. La richiesta riguarda la scelta tra le proposte dei progettisti e la possibilità di eliminarle. La discussione si concentra sulla decisione da prendere senza proporre alternative o modifiche ai progetti presentati. La richiesta mira a una presa di posizione decisa da parte dell’amministrazione sulla questione.

? Domande chiave Quali sono le due opzioni tecniche proposte per il nuovo ponte?. Perché la minoranza chiede di eliminare le scelte dei progettisti?. Come cambierà la mobilità quotidiana se si sceglie l'ipotesi B?. Quali materiali verranno usati per preservare l'identità di Valnontey?.? In Breve Ipotesi A prevede ponte unico vicino all'attuale; Ipotesi B prevede ponte carrabile e passerella.. Allera, Focaraccio, Carlesso e Cutano chiedono l'adozione immediata del ponte unico.. Documento di indirizzo approvato dalla Giunta il 26 marzo 2026.. Uso di acciaio Corten, pietra locale e legno per l'armonia con il Parco Nazionale.. I consiglieri di... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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