Cibo di strada da tutto il mondo | a Lugo la nuova edizione dell' International Street Food

Notizia in breve

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 si terrà a Lugo la 43ª tappa dell’International Street Food, il più grande festival itinerante di cibo di strada in Italia. L’evento si svolgerà in Piazza dei Martiri - Pavaglione e proporrà specialità provenienti da tutto il mondo. La manifestazione durerà tre giorni e offrirà una vasta selezione di piatti e street food internazionali.