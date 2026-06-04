Cibo di strada da tutto il mondo | a Lugo la nuova edizione dell' International Street Food
Da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 si terrà a Lugo la 43ª tappa dell’International Street Food, il più grande festival itinerante di cibo di strada in Italia. L’evento si svolgerà in Piazza dei Martiri - Pavaglione e proporrà specialità provenienti da tutto il mondo. La manifestazione durerà tre giorni e offrirà una vasta selezione di piatti e street food internazionali.
La 43ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia, si svolgerà da venerdì 5 giugno a domenica 7 giugno 2026 Piazza dei Martiri - Pavaglione. Un lungo weekend all’aria aperta, pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Lugo si prepara ad accogliere la 43ª tappa della decima edizione dell’International Street Food, il festival itinerante dedicato al cibo di strada che da venerdì 5 a domenica 7 giugno animerà il Pavaglione facebook
@scarpdetenis giugno. Siccità, grandinate, gelate. L'agricoltura fa i conti col cambiamento del clima. Minore disponibilità di cibo? Aumento dei prezzi? Il nostro dossier. E poi: scacchi in carcere, l'intervista a @Enrico_Brizzi. Su shop.scarpdetenis.it e da sabato x.com
A tutti gli altri sembra piacere il cibo, ma io sono stufo. reddit
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