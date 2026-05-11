International Street Food | tre giorni di buon cibo da strada a Latina

A Latina si svolge nuovamente l'International Street Food, un evento che dura tre giorni e offre una varietà di cibo da strada proveniente sia dall’Italia che da altri paesi. L’iniziativa è ormai consolidata e mira a promuovere le specialità culinarie di diversi territori. Durante le giornate, vengono allestiti stand con varie proposte gastronomiche, attirando un pubblico interessato a scoprire e gustare diverse tipicità.

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Torna a Latina uno degli appuntamenti più appetitosi dell’anno l’International Street Food, la formula ormai testata di promozione del cibo da strada con le tipicità italiane e straniere.Da venerdì 15 a domenica 17 maggio il Parco San Marco sarà animato dai coloratissimi truck trasformati in.🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video She Bought a One-Way Ticket for a Man She Met on Instagram Notizie correlate Perugia, fine settimana all'insegna del cibo da strada: torna l'International street foodDal 9 al 12 aprile torna a Perugia l'International street food, la manifestazione dedicata al cibo di strada. ’International Street Food’. Tre giorni in piazza VentidioAscoli ospita da oggi a domenica la settima tappa della decima edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato al... Argomenti più discussi: L'International Street Food torna a Cassino; International Street Food in riva al mare: quattro giorni tra alta cucina di strada, sapori italiani e dal mondo; Arriva a Lucca la 29° Tappa, della 10° Edizione dell’International Street Food; dal 1 al 3 maggio 2026 arriva a milano la xxv tappa dell'international street food. Specialty Gourmet Food Shops - Ideas Welcome! reddit INTERNATIONAL FLAVORS E FRAGRANCES IFF (ITALIA) S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com