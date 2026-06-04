Choc a Zapponeta | scoperti 150 metri cubi di rifiuti stoccati in 5 immobili abbandonati
A Zapponeta sono stati trovati 150 metri cubi di rifiuti accumulati in cinque immobili abbandonati. Le verifiche hanno evidenziato gravi problemi ambientali nelle aree interessate, che si trovano sia su terreni di proprietà privata sia sul demanio marittimo. La scoperta è stata fatta durante controlli specifici condotti sul territorio. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi o responsabilità in merito alla gestione dei rifiuti.
Accertate gravi criticità ambientali all’interno di aree ricadenti sia sul demanio marittimo che su proprietà privata, nel territorio del Comune di Zapponeta. E' quanto scoperto dai militari del Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Manfredonia, con il coordinamento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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