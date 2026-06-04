Choc a Zapponeta | scoperti 150 metri cubi di rifiuti stoccati in 5 immobili abbandonati

Notizia in breve

A Zapponeta sono stati trovati 150 metri cubi di rifiuti accumulati in cinque immobili abbandonati. Le verifiche hanno evidenziato gravi problemi ambientali nelle aree interessate, che si trovano sia su terreni di proprietà privata sia sul demanio marittimo. La scoperta è stata fatta durante controlli specifici condotti sul territorio. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi o responsabilità in merito alla gestione dei rifiuti.