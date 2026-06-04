Chimica | l’Università Magna Graecia raggiunge i vertici nazionali
L’Università Magna Graecia ha raggiunto i vertici nazionali nel settore della ricerca chimica. La facoltà ha ottenuto nuovi finanziamenti grazie a strategie di potenziamento della ricerca e collaborazioni con enti pubblici e privati. La crescita si riflette anche in un aumento di pubblicazioni scientifiche e progetti innovativi nel campo della chimica applicata alla sanità. Questi risultati hanno contribuito a rafforzare la posizione dell’ateneo a livello nazionale.
Come può la chimica trasformare la sanità del Sud Italia?. Quali strategie hanno permesso all'ateneo di attrarre nuovi finanziamenti?. Chi sono i ricercatori che guidano questo successo nazionale?. Cosa significa concretamente questo traguardo per l'economia calabrese?.? In Breve Risultati basati sulla valutazione VQR per il periodo 2020-2024. Strategia focalizzata sull'integrazione tra chimica e ricerca biomedica traslazionale. Giovanni Cuda sottolinea il ruolo della ricerca per l'economia della Calabria. L'eccellenza scientifica funge da polo di riferimento per il Sud Italia. L’Università Magna Graecia si conferma eccellenza nelle Scienze Chimiche dopo il VQR 2020-2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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