Chimica | l’Università Magna Graecia raggiunge i vertici nazionali

Notizia in breve

L’Università Magna Graecia ha raggiunto i vertici nazionali nel settore della ricerca chimica. La facoltà ha ottenuto nuovi finanziamenti grazie a strategie di potenziamento della ricerca e collaborazioni con enti pubblici e privati. La crescita si riflette anche in un aumento di pubblicazioni scientifiche e progetti innovativi nel campo della chimica applicata alla sanità. Questi risultati hanno contribuito a rafforzare la posizione dell’ateneo a livello nazionale.