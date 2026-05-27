Istituito il servizio shuttle universitario Siglata la convezione tra AMC SpA e Università Magna Graecia
È stata firmata una convenzione tra AMC SpA e l’Università Magna Graecia per l’attivazione di un servizio shuttle destinato agli studenti. L’accordo è stato siglato oggi presso il rettorato dell’ateneo. Il servizio sarà gestito dall’azienda e rivolto agli studenti iscritti all’ateneo. La convenzione definisce le modalità di funzionamento e i termini di collaborazione tra le parti coinvolte. Non sono stati resi noti dettagli sui percorsi o le frequenze del servizio.
Oggi, presso il rettorato dell’Università Magna Graecia è stata siglata la convenzione per il servizio shuttle dedicato agli studenti universitari. Presenti il Rettore, prof. Giovanni Cuda, il Direttore Generale di AMC, Ing. Luca Brancaccio, il Presidente di Fondazione UMG, Prof. Geremia Romano e l’assessore del comune, Prof.ssa Donatella Monteverdi. “L’attivazione del servizio shuttle dedicato di collegamento con il Campus universitario “Magna Græcia” di Germaneto rappresenta un evento storico per la nostra città e per il diritto allo studio. 🔗 Leggi su 2anews.it
Notizie e thread social correlati
Università Magna Graecia, polemica: attacco al pluralismo su LucanoUna polemica riguarda l’Università Magna Graecia, dove la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia ha espresso forti critiche nei confronti della...
Jovanotti incontra gli studenti dell’Università Magna Graecia: Catanzaro si prepara al Jova Summer Party 2026Jovanotti ha incontrato gli studenti dell’Università Magna Graecia a Catanzaro, annunciando che il 22 agosto si terrà una tappa del Jova Summer Party...