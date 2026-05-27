Istituito il servizio shuttle universitario Siglata la convezione tra AMC SpA e Università Magna Graecia

Notizia in breve

È stata firmata una convenzione tra AMC SpA e l’Università Magna Graecia per l’attivazione di un servizio shuttle destinato agli studenti. L’accordo è stato siglato oggi presso il rettorato dell’ateneo. Il servizio sarà gestito dall’azienda e rivolto agli studenti iscritti all’ateneo. La convenzione definisce le modalità di funzionamento e i termini di collaborazione tra le parti coinvolte. Non sono stati resi noti dettagli sui percorsi o le frequenze del servizio.