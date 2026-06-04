Chiavenna | tra guerra e diritti l’Anpi celebra la memoria storica

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Anpi di Chiavenna ha organizzato un evento per commemorare la memoria storica, affrontando temi come i diritti e le guerre. Durante l'iniziativa, si sono discussi i messaggi che un giornalista di guerra può trasmettere alle nuove generazioni e il legame tra il suffragio femminile e i conflitti contemporanei. Sono stati presentati interventi e testimonianze per riflettere sulle implicazioni storiche e attuali di questi temi.

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Cosa può insegnare un reporter di guerra ai giovani di Chiavenna?. Come si intrecciano il suffragio femminile e i conflitti attuali?. Chi guiderà il dibattito sulla condizione giovanile in provincia?. Perché la memoria della Resistenza è fondamentale per la democrazia odierna?.? In Breve Interventi di Sceresini su Ucraina e Gaza e di Avagliano sul suffragio femminile. Dibattito giovanile con B. Sceresini e S. Zanella e concerti dei Maledetti Visigoti. Visite guidate ai luoghi della Resistenza a Chiavenna e pranzo tipico locale. Anpi Sondrio conta circa 550 iscritti impegnati in attività nelle scuole. Domenica 7 giugno la Società Operaia di Chiavenna ospita la festa provinciale dell’Anpi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Chiavenna: tra guerra e diritti, l’Anpi celebra la memoria storica
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