Chiara Cristiano ai Nazionali | talento di Grumo in pedana

Da puntomagazine.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 10 anni, Chiara Cristiano di Grumo Nevano partecipa ai Campionati nazionali di ginnastica ritmica con la squadra Juvenilia, tra le migliori d’Italia.

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