Elezioni comunali 2026 Grumo Appula | i candidati della lista Noi cittadini per Grumo

In vista delle elezioni comunali del 2026 a Grumo Appula, è stata presentata la lista “Noi cittadini per Grumo”. La squadra comprende diversi candidati, tra cui Robin Attila, Marco Colasuonno, Gemma Colavito, Paola Fiorillo, Rocco Iacovone, Vincenzo Lardiello, Giuseppe Mazzeo, Pietro Mercurio, Gennaro Palladino, Chiara Perrucci, Filomena Sardone, Angela Siciliano, Emilia Signorile, Marta Sivilli e Michele. La lista si presenta con un insieme di nomi pronti a concorrere alle prossime consultazioni.

Robin AttilaMarco Colasuonno detto MarcoGemma Massima Colavito detta GemmaPaola FiorilloRocco IacovoneVincenzo LardielloGiuseppe MazzeoPietro Mercurio detto PierinoGennaro PalladinoChiara PerrucciFilomena Sardone detta MinaAngela SicilianoEmilia Signorile detta EmyMarta SivilliMichele.🔗 Leggi su Baritoday.it

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