Il compagno di Rita Forte si chiama Raniero, con cui è legata da 15 anni. I due avevano avuto una relazione da giovani, poi interrotta, e si sono ritrovati da adulti. Raniero, descritto come molto affascinante da giovane, aveva l’abitudine di flirtare con le ragazze. La coppia ha mantenuto una convivenza stabile nel tempo, senza ulteriori dettagli sulla loro storia recente.

Il compagno di Rita Forte è Raniero, al quale è legata da 15 anni: i due avevano avuto una relazione in passato da giovanissimi per poi ritrovarsi da adulti. Chi è il compagno di Rita Forte e il primo incontro. Oggi la cantante sarà ospite del penultimo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Raniero Gazzelloni è il nipote del flautista Severino Gazzelloni, con il quale in passato aveva avuto una storia. Ospite a Storie Italiane aveva raccontato: “ È stato l’uomo che ho baciato per primo, che ho amato per primo. Eravamo molto giovani, ci siamo frequentati per qualche anno e poi ci siamo persi ”.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Raniero, il compagno di Rita Forte: “Era bellissimo da giovane e faceva il cascamorto con le ragazze”

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