Nicolas Bovi, ex compagno di Beatrice Valli e padre del suo primo figlio, è stato coinvolto in una vicenda di tradimento con il suo attuale partner. La notizia riguarda una relazione extraconiugale che avrebbe portato a tensioni tra i due. La modella, diventata madre a 16 anni, ha avuto il suo primo figlio in giovane età. La situazione tra Bovi e il suo attuale compagno è ora al centro dell’attenzione, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze legali.

Il primo figlio di Beatrice Valli arriva quando la modella è giovanissima. Ad appena 16 anni, infatti, rimane incinta di Nicolas Bovi, ex calciatore professionista che dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha cercato di sfondare nel mondo dello spettacolo passando da Temptation Island al salotto di Uomini e donne. Dalla loro relazione, durata tre anni, è nato Alessandro. La secondogenita, Bianca, che ha compiuto 4 anni nel 2021, è figlia invece di Beatrice e il suo attuale compagno Marco Fantini. La più piccola della famiglia è la dolcissima Azzurra, nata nel 2020. L’influencer ha dovuto combattere con diverse polemiche che hanno toccato le sue scelte di maternità e di carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nicolas Bovi, chi è l’ex compagno di Beatrice Valli (padre del suo primo figlio), con il quale ha tradito il compagno Marco

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