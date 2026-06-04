Chi è la Riccarda la moglie di Francesco Da Vinci

Riccarda D’Ambrosio, moglie di Francesco Da Vinci, non ha legami con il mondo dello spettacolo. Dalla loro relazione sono nati due figli, Salvatore e Nina.

La moglie di Francesco Da Vinci è Riccarda D’Ambrosio, donna lontana dal mondo dello spettacolo: dalla loro unione sono arrivati i figli Salvatore e Nina. Chi è la moglie Francesco Da Vinci. Il cantante sarà ospite della penultima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Nato nel 1993, Francesco Sorrentino è il primogenito di Sal Da Vinci e Paola Pugliese: segue le orme del padre e del nonno dedicandosi alla musica. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2019, quando partecipa a The Voice Of Italy presentando l’inedito L’Ammore Fa Paura. Successivamente, pubblica Sulo io, Nun passa maje, Nu Vase Tuoje e Te voglio verè. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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