Chi è Il Musazzi da The 50 all’Isola dei Famosi

Stefano Musazzi, noto come Il Musazzi, è influencer su TikTok e Instagram. È entrato nel cast di The 50 e potrebbe partecipare anche all’Isola dei Famosi.

Stefano Musazzi, conosciuto sui social come Il Musazzi, è fra gli influencer del momento. Dopo aver conquistato Tik Tok e Instagram, si prepara a diventare protagonista anche in tv, grazie a The 50 e, forse, all’ Isola dei Famosi. Chi è Il Musazzi, l’anti-influencer dei social. Classe 1988, Stefano Musazzi è nato a Milano ed è diventato famoso sui social nel 2020 grazie ad un particolare format intitolato Vita da Influencer. Si trattava di una serie di clip in cui il creator commentava con sarcasmo e ironia i video pubblicati dagli influencer, fra gaffe e momenti divertenti. All’epoca l’idea divenne un successo, rendendo da subito Il Musazzi uno dei volti più seguiti su Tik Tok e Instagram con milioni di follower. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Non perché adoro Helena da prima, ma si sta dimostrando una concorrente eccezionale: stratega al punto giusto, mantiene vivo il gioco e fa impazzire tutti. ADORO Morta dal ridere tra il musazzi, tavassi e Chiofalo Mi dispiace invece per chi non sa gioc x.com