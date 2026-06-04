Che cos’è El Niño ENSO e quali effetti può avere sul pianeta

Gli ultimi aggiornamenti meteo segnalano che il fenomeno di El Niño, una delle principali oscillazioni naturali del sistema climatico, sta attirando l’attenzione. Questo evento climatico può influenzare le condizioni meteorologiche globali, portando a periodi di siccità in alcune aree e piogge intense in altre. Le informazioni provenienti da fonti meteorologiche evidenziano che El Niño si verifica quando le temperature delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico si innalzano al di sopra della media.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Le notizie meteo e climatiche riportano spesso aggiornamenti sul fenomeno di El Niño, una delle principali oscillazioni naturali del sistema climatico terrestre. Ma che cos’è realmente e perché viene monitorato con grande attenzione dalla comunità scientifica? El Niño fa parte dell’ ENSO (El Niño Southern Oscillation), un fenomeno climatico che interessa l’Oceano Pacifico equatoriale e che influenza la circolazione atmosferica su scala globale. Le sue fasi alterano la distribuzione delle temperature oceaniche e delle aree di alta e bassa pressione, con effetti che possono propagarsi fino ad altre regioni del pianeta. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

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Super El Niño Alert: Australia's Weather Shift!

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El Nino 2026-27 non è una fantasia, ma non è nemmeno una catastrofe già scritta. Il report NOAA parla chiaro. L’ultimo aggiornamento NOAA/CPC, del 1 giugno 2026, va letto con attenzione perché racconta una situazione molto interessante, il Pacifico equat x.com

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