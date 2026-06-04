Un Cessna 152 della scuola di volo Cantor Air di Valbrembo è precipitato. Le autorità stanno indagando su un possibile riattacco del motore prima dello schianto. Durante le ultime fasi del volo, sono state riscontrate anomalie nelle traiettorie finali. L’incidente si è verificato dopo circa un’ora di volo, alla fine di una sessione di addestramento. Le indagini mirano a chiarire i dettagli di quanto accaduto prima dell’impatto.

Bergamo – La lezione era ormai agli sgoccioli. In termini tecnici, il Cessna 152 della scuola di volo Cantor Air di Valbrembo era alla fine della missione dopo oltre un’ora. Stava rientrando alla base, a Valbrembo, quando per cause che saranno oggetto di due inchieste, i l Cessna è precipitato tra le case, in via don Bosco, a poche centinaia di metri dall’Aero Club. Era lunedì pomeriggio. A perdere la vita il pilota, Daniel Taino, 26 anni, di Pianengo (nella foto), mentre restano ancora gravi le condizioni dell’allievo di 19 anni, di Locate Triulzi. È ricoverato al Papa Giovanni XXIII dove è stato sottoposto a un delicato intervento. Le sue condizioni restano critiche, la prognosi è riservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cessna precipitato a Valbrembo, s’indaga sulla “riattaccata”. Anomalie nelle traiettorie finali del volo

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