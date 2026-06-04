Sono stati avviati nuovi abbonamenti a prezzi ridotti per anziani e famiglie, con sconti specifici per questa stagione. Gli abbonati più anziani potranno usufruire di tariffe più basse rispetto alle precedenti. I pacchetti famiglia e nonni prevedono risparmi precisi, con sconti percentuali applicati ai prezzi standard. Le tariffe aggiornate sono state rese note e sono valide per l’intera durata della stagione in corso.

Come cambiano i prezzi per i vecchi abbonati questa stagione?. Quali sono i risparmi esatti per i pacchetti famiglia e nonni?. Perché la Curva sta chiedendo maggiore trasparenza alla dirigenza?. Quanto tempo resta per acquistare i titoli prima della chiusura?.? In Breve Prezzi congelati per i vecchi abbonati e vendite aperte fino a settembre. Sconti dal 20% al 40% per pacchetti familiari con inclusione dei nonni. Claudia Gatti punta a replicare i 7.700 abbonamenti della stagione precedente. Obiettivo coinvolgimento giovani per riempire i settori dello stadio di Cesena. Nicholas Aiello annuncia la nuova campagna abbonamenti del Cesena con prezzi calmierati per famiglie e anziani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena: via agli abbonamenti con sconti per anziani e famiglie

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