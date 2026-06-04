Cena sul Ponte di Mezzo | le modifiche alla viabilità

Per permettere lo svolgimento della cena sul Ponte di Mezzo, sono state introdotte modifiche temporanee alla viabilità nell’area interessata. L’evento è organizzato da Confcommercio Pisa in collaborazione con la Camera di Commercio Toscana nord-ovest.

Per consentire lo svolgimento della cena sul Ponte di Mezzo organizzata da Confcommercio Pisa in collaborazione con la Camera di Commercio Toscana nord-ovest, sono previste modifiche temporanee alla viabilità nell’area interessata dall’evento.I provvedimenti saranno in vigore dalle ore 23.59 di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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