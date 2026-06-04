Cena a La Roccola

Notizia in breve

Durante una cena all'aperto nei Colli Euganei, sono stati serviti vini e piatti dell’orto, con l’atmosfera estiva che si percepisce attraverso i profumi. La serata ha visto una partecipazione di ospiti che hanno gustato le specialità locali in un ambiente naturale. La location, La Roccola, ha ospitato l’evento, offrendo un’esperienza culinaria immersa nella natura. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento.