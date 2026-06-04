Cena a La Roccola
Durante una cena all'aperto nei Colli Euganei, sono stati serviti vini e piatti dell’orto, con l’atmosfera estiva che si percepisce attraverso i profumi. La serata ha visto una partecipazione di ospiti che hanno gustato le specialità locali in un ambiente naturale. La location, La Roccola, ha ospitato l’evento, offrendo un’esperienza culinaria immersa nella natura. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento.
I profumi dell’estate iniziano a farsi sentire: i vini, le delizie dell’orto, il piacere di una tavola all’aperto e tutta la bellezza dei Colli Euganei. La bella stagione è pronta a La Roccola. Ecco il menù per sabato a cena.ANTIPASTO I nostri affettati Le nostre delizie dall’ orto alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
A CENA DA ME. La cura degli altri – Chiara Maci
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