Cena e pranzo a tema sui colli Euganei | la proposta del weekend a La Roccola di Cinto Euganeo

Nel fine settimana, l'azienda agricola La Roccola di Cinto Euganeo propone un menù speciale per pranzo e cena a tema, offrendo ai visitatori l'opportunità di gustare piatti preparati con prodotti locali. Questa iniziativa si svolge sui Colli Euganei, area nota per il paesaggio e le tradizioni enogastronomiche, e si ripete come consuetudine nel periodo di riferimento.

Sui Colli Euganei le occasioni per fermarsi a pranzo o a cena immersi nel paesaggio non mancano. L’azienda agricola La Roccola di Cinto Euganeo propone, come da tradizione, un menù pensato per il fine settimana. Ogni piatto è accompagnato da un vino di produzione propria, in un percorso che permette di scoprire e valorizzare le etichette legate al territorio dei Colli Euganei. Il menù non è divisibile in due persone.In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione.Ricordiamo ai nostri ospiti che nelle sale interne non sono ammessi animali. La Roccola 042994298 [email protected] WhatsApp: 3518758169www.laroccola. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Cena e pranzo a tema sui colli Euganei: la proposta del weekend a La Roccola di Cinto Euganeo