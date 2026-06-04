C’è anche una scuola trentina tra le vincitrici del Premio Teresa Sarti Strada

Da trentotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scuola del Trentino si è aggiudicata il Premio Teresa Sarti Strada, durante la sedicesima edizione del concorso. Il riconoscimento è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutto il Paese. La premiazione si è svolta al termine della competizione, che ha coinvolto numerosi istituti scolastici italiani. La scuola trentina è risultata tra le vincitrici del premio.

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C’è anche una scuola trentina tra le vincitrici della sedicesima edizione del Premio Teresa Sarti Strada, il riconoscimento che giunge al termine dell’omonimo concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado in tutta Italia. L’iniziativa, istituita e finanziata da Fondazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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