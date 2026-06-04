C’è anche una scuola trentina tra le vincitrici del Premio Teresa Sarti Strada
Una scuola del Trentino si è aggiudicata il Premio Teresa Sarti Strada, durante la sedicesima edizione del concorso. Il riconoscimento è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutto il Paese. La premiazione si è svolta al termine della competizione, che ha coinvolto numerosi istituti scolastici italiani. La scuola trentina è risultata tra le vincitrici del premio.
C’è anche una scuola trentina tra le vincitrici della sedicesima edizione del Premio Teresa Sarti Strada, il riconoscimento che giunge al termine dell’omonimo concorso rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado in tutta Italia. L’iniziativa, istituita e finanziata da Fondazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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