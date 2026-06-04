Catherine riabbraccia i figli dopo tre mesi
Catherine potrà finalmente riabbracciare i suoi tre figli dopo tre mesi di contatti solo tramite videochiamate e incontri a distanza. L’incontro è stato organizzato a Gissi, in provincia di Chieti. La famiglia si riunirà in presenza, ponendo fine a un periodo di separazione forzata. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni della distanza o sulla durata delle restrizioni.
Dopo mesi di contatti limitati a videochiamate e colloqui a distanza, Catherine potrà riabbracciare i suoi tre figli in un incontro organizzato a Gissi, in provincia di Chieti. I bambini vivono in una casa famiglia di Vasto dal novembre 2025, mentre alla madre è stato successivamente revocato il permesso di convivere con loro nella struttura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Famiglia nel bosco: mamma Catherine riabbraccia i figli - Vita in diretta 01/04/2026
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