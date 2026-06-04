catherine riabbraccia i figli dopo tre mesi

Notizia in breve

Catherine potrà finalmente riabbracciare i suoi tre figli dopo tre mesi di contatti solo tramite videochiamate e incontri a distanza. L’incontro è stato organizzato a Gissi, in provincia di Chieti. La famiglia si riunirà in presenza, ponendo fine a un periodo di separazione forzata. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni della distanza o sulla durata delle restrizioni.