Castel Guelfo The Style Outlets e il centro per l’impiego di imola di nuovo insieme per il Recruiting Day
Castel Guelfo The Style Outlets e il centro per l’impiego di Imola hanno organizzato nuovamente un evento di recruiting, chiamato Recruiting Day. Si tratta di una giornata dedicata alla selezione di candidati interessati a lavorare nel settore retail. L’iniziativa si svolge per il secondo anno consecutivo e prevede incontri tra aziende e persone in cerca di occupazione. L’evento si rivolge a chi desidera intraprendere o cambiare percorso professionale nel settore commerciale.
Per il secondo anno consecutivo, Castel Guelfo The Style Outlets unisce le forze con il Centro per l’Impiego di Imola per un nuovo Recruiting Day, aprendo le porte a talenti che desiderano una carriera nel mondo del retail. Giovedì 11 giugno, dalle 10:00 alle 18:00, presso l’ufficio informazioni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Castel Guelfo The Style Outlets - Super Giovedi Febbraio
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