Castel Guelfo The Style Outlets e il centro per l’impiego di imola di nuovo insieme per il Recruiting Day

Notizia in breve

Castel Guelfo The Style Outlets e il centro per l’impiego di Imola hanno organizzato nuovamente un evento di recruiting, chiamato Recruiting Day. Si tratta di una giornata dedicata alla selezione di candidati interessati a lavorare nel settore retail. L’iniziativa si svolge per il secondo anno consecutivo e prevede incontri tra aziende e persone in cerca di occupazione. L’evento si rivolge a chi desidera intraprendere o cambiare percorso professionale nel settore commerciale.