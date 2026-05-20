Strabologna 2026 | Castel Guelfo the Style Outlets si conferma gold partner
Castel Guelfo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di NEINVER, è stato confermato come Gold Partner della StraBologna 2026. La corsa si svolgerà domenica 24 maggio, attraversando le vie storiche della città. La partecipazione di Castel Guelfo come partner ufficiale rappresenta una collaborazione consolidata tra l’outlet e l’evento. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse località e si svolge lungo un percorso cittadino che attraversa punti di interesse storico.
Anche quest’anno, Castel Guelfo The Style Outlets - uno dei due outlet italiani di NEINVER, player leader di settore in Europa – è Gold Partner della StraBologna 2026, che percorrerà le vie storiche della città domenica 24 maggio. Il centro sarà presente in Piazza Maggiore con uno stand dove. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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