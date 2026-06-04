Caso Nessy Guerra ora l' italo-egiziano se la prende con il console e Giorgia Meloni

Un uomo italo-egiziano avrebbe minacciato la premier e il viceconsole onorario a Hurgada. Secondo quanto si apprende, avrebbe impedito all’ex compagna e alla loro bambina di tre anni di tornare in Italia. Le minacce sarebbero state rivolte anche alla presidente del Consiglio. Non ci sono altre informazioni sui dettagli delle minacce o sulle eventuali conseguenze legali.

Sarebbe arrivato addirittura a minacciare la premier Giorgia Meloni, oltre che il viceconsole onorario a Hurgada, l’uomo italo-egiziano che ormai da anni impedisce all’ex compagna Nessy Guerra e soprattutto alla sua bambina di 3 anni di rientrare in Italia. “Tamer avrebbe fatto delle minacce gravissime al console onorario di Hurgada, avrebbe detto delle cose veramente gravi. È molto minaccioso e noi abbiamo paura per noi e le persone che stanno gestendo questa situazione e ci stanno in qualche modo aiutando, ecco”, ha raccontato a “ Chi l’ha visto? ” Nessy Guerra, che da anni chiede di poter rientrare in Liguria, ma la legge egiziana impedisce il rimpatrio della figlia minorenne senza il consenso del padre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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