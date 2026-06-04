Caso Minetti Pg Milano conferma il parere positivo sulla grazia | Ministero della Giustizia | Trasmessa relazione della Procura Generale di Milano al Quirinale

Il Procuratore Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla richiesta di grazia, trasmettendo la relazione al Quirinale. La nota di due pagine specifica che gli accertamenti svolti confermano i fatti riportati nel procedimento. La relazione è stata inviata al Ministero della Giustizia, che ha comunicato la trasmissione al Quirinale. La decisione finale sulla richiesta di grazia spetta al Capo dello Stato.

La Procura generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia presidenziale concessa a Nicole Minetti il 18 febbraio 2026. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, in una nota: "Dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito" sulla domanda di grazia. In sostanza, la pg conferma parere positivo alla grazia concessa dal presidente della Repubblica a febbraio., Non ci sono "segnalazioni di reato o pendenze giudiziarie o coinvolgimento in indagini di alcuna natura in Uruguay e in Spagna di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Caso Minetti, Pg Milano conferma il parere positivo sulla grazia

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