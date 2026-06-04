Al CSM si discute sulla possibilità di rivedere il rientro in toga di Emiliano, con opinioni contrastanti tra i membri. La destra politica sostiene la sua riabilitazione, mentre altri chiedono approfondimenti sulla sua posizione. La consulenza al Senato potrebbe influenzare la decisione, cercando di evitare un nuovo procedimento giudiziario. La questione riguarda le modalità e le condizioni per il ritorno in magistratura, senza ancora una decisione definitiva.

Perché la destra politica spinge per il rientro di Emiliano?. Come può la consulenza al Senato evitare il ritorno in tribunale?. Quali norme permettono il rientro nonostante le dichiarazioni dell'ex governatore?. Chi deciderà tra la consulenza parlamentare e il ruolo a Benevento?.? In Breve Consiglieri laiche Bertolini e Bianchini propongono rientro di Emiliano al Tribunale di Benevento. Tino Magni propone ruolo di consulente per Commissione d'inchiesta del Senato. La legge Cartabia non si applica per via dell'ultima elezione di Emiliano. Decisione definitiva del plenum del Csm prevista per le sedute di luglio.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Emiliano: al CSM si scontrano le voci sul suo rientro in toga

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