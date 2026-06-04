Caso Beatrice | messaggi di minacce e foto di percosse nel dossier

Nel dossier sul caso Beatrice sono state trovate foto di percosse e messaggi di minacce. Le immagini mostrano evidenze di violenza fisica, mentre i messaggi contengono minacce rivolte alla bambina. Le richieste di aiuto della minore, inviate a vari servizi, sono state ignorate o non sono state adeguatamente prese in considerazione dalle autorità coinvolte.

Cosa contengono esattamente le foto delle percosse nel dossier?. Come sono state ignorate le richieste di aiuto della bambina?. Perché le risposte ai messaggi di emergenza erano minacce?. Chi ha negato l'accaduto nonostante le prove fotografiche raccolte?.? In Breve Iannuzzi dichiara innocenza davanti al giudice per le indagini preliminari. Aiello nega contatti fisici violenti nonostante le prove fotografiche raccolte. Messaggi di insulti e minacce inviati alla sorellina di Beatrice. Foto di lesioni fisiche inserite nella richiesta di carcere per gli indagati. Messaggi di violenza e minacce verso la sorellina di Beatrice: i dettagli della richiesta di carcere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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