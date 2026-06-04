Caro affitti gli insegnanti scappano dalle grandi città | Lo stipendio non basta più Torno giù perché qui non ce la faccio

Un insegnante di scuola elementare, dopo quindici anni di lavoro in una grande città, ha deciso di lasciare il suo incarico e tornare nella regione di origine. Ha spiegato che lo stipendio non è più sufficiente per vivere nella città, spingendolo a fare questa scelta. L’insegnante ha evidenziato come le difficoltà economiche abbiano inciso sulla decisione di trasferirsi.

Dopo quindici anni passati a studiare e poi a insegnare nella città del David, un maestro elementare originario della Calabria ha deciso di fare le valigie. La bellezza di Firenze e la passione per il suo lavoro non sono bastate a trattenerlo. A spingerlo verso il trasferimento a Cosenza, racconta il Corriere della Sera, è stata la stessa ragione che spinge sempre più docenti fuori sede a tornare indietro: il costo della vita troppo alto rispetto a uno stipendio che resta uguale dappertutto. L’insegnante, che viveva da anni in una stanza in affitto insieme ad altri lavoratori, ha spiegato al quotidiano come a 44 anni quella soluzione abbia cominciato a star stretta. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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