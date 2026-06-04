Cane spacciato per golden retriever In due sotto accusa
Due persone sono state messe sotto accusa per aver venduto un cane spacciato per un golden retriever, ma che in realtà non era di razza. I titolari di un negozio di animali sono coinvolti nell’indagine. La polizia ha sequestrato il cane e ha avviato verifiche sulla provenienza e sulla documentazione dell’animale. L’indagine è ancora in corso.
Avrebbero spacciato per golden retriever, quello che in realtà non era un cane di razza. Per questo si trovano sotto accusa Maurizio e Marco Rossi, titolari di Hobby Zoo. Devono rispondere di truffa, frode in commercio ed esercizio abusivo della professione veterinaria. I due negano le accuse. I fatti contestati risalgono al 2023. Un ragazzo aveva deciso di regalare un cane alla sua fidanzata. Su Facebook, si era imbattuto nell’inserzione di un cucciolo di golden retriever in vendita da parte della ditta Hobby Zoo. Dopo aver contattato l’inserzionista, il ragazzo aveva visto le foto postate in rete del cane ed era anche andato a vederlo di persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
MEGA HAUL per GOLDEN RETRIEVER: Spacchettiamo con Summer Acquisti per Cani
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