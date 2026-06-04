cane spacciato per golden retriever in due sotto accusa

Notizia in breve

Due persone sono state messe sotto accusa per aver venduto un cane spacciato per un golden retriever, ma che in realtà non era di razza. I titolari di un negozio di animali sono coinvolti nell’indagine. La polizia ha sequestrato il cane e ha avviato verifiche sulla provenienza e sulla documentazione dell’animale. L’indagine è ancora in corso.