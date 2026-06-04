Una nuova medicina contro il cancro al pancreas ha raddoppiato la sopravvivenza dei pazienti in uno studio clinico. La notizia ha suscitato un lungo applauso tra gli oncologi presenti, anche se inizialmente il riconoscimento è stato silenzioso. L’annuncio riguarda un trattamento che ha mostrato risultati promettenti, offrendo speranza in un contesto difficile. La scoperta è stata comunicata durante un evento con una sala piena di specialisti del settore.

Il lungo applauso non è stato immediato. È partito quasi in sordina, come accade quando in una sala gremita di oncologi qualcosa richiede qualche secondo per essere davvero compreso. Poi le curve sullo schermo, i numeri della sopravvivenza e il silenzio improvviso, hanno lasciato spazio a una reazione rara nei congressi scientifici: la platea dell’ ASCO di Chicago, il congresso annuale dell’ American Society of Clinical Oncology, il più importante appuntamento mondiale dell’oncologia, dove vengono presentati i principali risultati della ricerca su nuovi farmaci e terapie che ogni anno riunisce migliaia di specialisti da tutto il mondo, si è alzata in piedi ad applaudire per una lunghissima standing ovation. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cancro al pancreas, una nuova medicina fa sperare (e raddoppia la sopravvivenza)

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SVOLTA PER IL TUMORE AL PANCREAS: UN NUOVO FARMACO, ABBINATO ALLA CHEMIOTERAPIA, RIDUCE LA MORTALITÀ

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