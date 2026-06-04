In un’abitazione di Campobasso, la polizia scientifica ha effettuato un nuovo sopralluogo, cercando tracce di ricina. Le due donne sono morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a causa di un avvelenamento. La scena è stata ispezionata nuovamente dopo i primi rilievi, con l’obiettivo di trovare elementi utili alle indagini. Non sono stati ancora resi noti dettagli sui risultati di questa verifica.

CAMPOBASSO – Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute tra il 27 e il 28 dicembre 2025 dopo un avvelenamento da ricina. La prossima settimana gli investigatori torneranno nell’abitazione di via Risorgimento a Pietracatella, con il supporto della Polizia Scientifica, per ulteriori verifiche e accertamenti finalizzati alla ricerca di eventuali tracce della tossina o di elementi utili alla ricostruzione della vicenda. L’abitazione era stata già sottoposta a sequestro e nelle scorse settimane al suo interno erano stati prelevati telefoni cellulari, computer, modem e altri dispositivi informatici successivamente sottoposti ad acquisizione forense. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Campobasso.

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: nuovo sopralluogo della polizia scientifica in casa Di Vita. Si cercano tracce di ricina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di veleno

Notizie e thread social correlati

Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: nuovo sopralluogo della polizia a casa di Gianni Di VitaA Campobasso, la polizia ha effettuato un nuovo sopralluogo nell'abitazione di un uomo coinvolto nell'inchiesta sulla morte di una madre e di una...

Mamma e figlie morte a Campobasso, si cercano tracce di ricina: scientifica al lavoro e giro di interrogatoriA Campobasso sono in corso le indagini sulla morte di una madre e di sua figlia, entrambe trovate decedute per avvelenamento con ricina.

Temi più discussi: Morte avvelenate, padre e figlia sentiti di nuovo in questura; Madre e figlia morte avvelenate: sentito il fratello della mamma; Giallo di Pietracatella, dai codici di sblocco alla torta della zia 90enne: le indagini; Avvelenamento ricina: Di Vita interrogati, sotto esame la torta di Natale.

Madre e figlia morte a Campobasso dopo il pranzo di Natale, convocata anche la zia che preparò la torta. Gli investigatori hanno ascoltato la donna per chiarire alcuni dettagli emersi nelle ultime settimane. #DiVita x.com

Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: nuovo sopralluogo della polizia scientifica in casa Di Vita. Si cercano tracce di ricinaProseguono senza sosta le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute tra il 27 e il 28 dicembre 2025 dopo un avvelenamento da ricina ... firenzepost.it

Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: Gianni e Alice Di Vita interrogati di nuovo in questura. Convocata anche zia 90enneSi allunga ancora la lista dei testimoni nell'ambito dell'inchiesta sul presunto duplice omicidio di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a Pietracat ... firenzepost.it