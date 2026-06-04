Campobasso madre e figlia morte avvelenate | nuovo sopralluogo della polizia scientifica in casa Di Vita Si cercano tracce di ricina
In un’abitazione di Campobasso, la polizia scientifica ha effettuato un nuovo sopralluogo, cercando tracce di ricina. Le due donne sono morte tra il 27 e il 28 dicembre 2025 a causa di un avvelenamento. La scena è stata ispezionata nuovamente dopo i primi rilievi, con l’obiettivo di trovare elementi utili alle indagini. Non sono stati ancora resi noti dettagli sui risultati di questa verifica.
CAMPOBASSO – Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute tra il 27 e il 28 dicembre 2025 dopo un avvelenamento da ricina. La prossima settimana gli investigatori torneranno nell’abitazione di via Risorgimento a Pietracatella, con il supporto della Polizia Scientifica, per ulteriori verifiche e accertamenti finalizzati alla ricerca di eventuali tracce della tossina o di elementi utili alla ricostruzione della vicenda. L’abitazione era stata già sottoposta a sequestro e nelle scorse settimane al suo interno erano stati prelevati telefoni cellulari, computer, modem e altri dispositivi informatici successivamente sottoposti ad acquisizione forense. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni Di Vita nessuna traccia di veleno
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Mamma e figlie morte a Campobasso, si cercano tracce di ricina: scientifica al lavoro e giro di interrogatoriA Campobasso sono in corso le indagini sulla morte di una madre e di sua figlia, entrambe trovate decedute per avvelenamento con ricina.
Temi più discussi: Morte avvelenate, padre e figlia sentiti di nuovo in questura; Madre e figlia morte avvelenate: sentito il fratello della mamma; Giallo di Pietracatella, dai codici di sblocco alla torta della zia 90enne: le indagini; Avvelenamento ricina: Di Vita interrogati, sotto esame la torta di Natale.
Madre e figlia morte a Campobasso dopo il pranzo di Natale, convocata anche la zia che preparò la torta. Gli investigatori hanno ascoltato la donna per chiarire alcuni dettagli emersi nelle ultime settimane. #DiVita x.com
Sky tg24. . Sono stati nuovamente convocati in Questura come persone informate sui fatti i familiari di madre e figlia avvelenate con ricina a Pietracatella, vicino a Campobasso. Chi indaga procede per omicidio premeditato. In studio Roberto Tallei facebook
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