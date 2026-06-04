Cambio di rotta nel Calatino per il servizio rifiuti Gial – Impregico prende il posto di Kalat Ambiente
Dal 1° giugno, nel Calatino è iniziato un nuovo servizio di igiene ambientale con Gial – Impregico che sostituisce Kalat Ambiente. Sono stati rafforzati lo spazzamento, la pulizia e la sbreratura delle aree verdi. Sono stati inoltre introdotti diversi veicoli a basse emissioni, tra cui alcuni elettrici. La modifica riguarda principalmente la gestione dei rifiuti e le attività di manutenzione ambientale nel territorio.
Il potenziamento dello spazzamento, la pulizia e scerbatura delle aree a verde e la dotazione di un numero consistente di veicoli a basse emissioni (anche elettrici) sono alcune delle principali novità introdotte a Caltagirone con l’avvio, dal 1° giugno, del nuovo servizio di igiene ambientale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie e thread social correlati
Torino Juventus Under 17 0-1 LIVE: un cambio per Grauso. Carfora prende il posto di Del FabroNel match valido per la ventitreesima giornata del campionato 2025/26, la Juventus Under 17 ha battuto il Torino con un risultato di 1-0.
Cambio al vertice di Noi Moderati: Rocco Girlanda prende il posto di Michele ToniacciniNel quadro di un rinnovamento interno, Noi Moderati ha annunciato un cambio al vertice regionale del partito.
Temi più discussi: Crotto Montepiatto: la storia del cambio di rotta di Sara e Diego; Campionato dolce-amaro. Gli errori e il cambio di rotta; Barry Callebaut, cambio di rotta - EFA News; Auto, Guidesi: Senza un cambio di rotta dell’Ue rischi per occupazione e industria.
Cambio di governo. Cambio di rotta anche sul nucleare? Un’ipotesi neppure lontanamente all’orizzonte. Anzi, il nuovo esecutivo mira ad accelerare le procedure di realizzazione del secondo reattore nell’ambito di una politica energetica nazionale che dovrà facebook
#Sensi: Con l’arrivo dei #Friedkin c’è stato un cambio di rotta. #Gasperini? Colpita dalla naturalezza con cui è entrato nello spirito romanista [ @RadioRadioWeb] tinyurl.com/mtsttmuj #ASRoma x.com
Cambio di rotta, quale certificazione fare? reddit
Cambio di rotta per Apple Music? In arrivo (forse) un piano gratuito alla SpotifyNonostante il no del vicepresidente a una versione free con pubblicità, nell'app per Android sarebbero spuntati indizi piuttosto eloquenti. msn.com
Auto, Guidesi: Senza un cambio di rotta dell’Ue rischi per occupazione e industriaDa Bilbao, all’assemblea delle Regioni automobilistiche europee, l’assessore allo sviluppo economico della regione Lombardia torna sulle politiche Ue per il ... repubblica.it