Cambio di rotta nel Calatino per il servizio rifiuti Gial – Impregico prende il posto di Kalat Ambiente

Dal 1° giugno, nel Calatino è iniziato un nuovo servizio di igiene ambientale con Gial – Impregico che sostituisce Kalat Ambiente. Sono stati rafforzati lo spazzamento, la pulizia e la sbreratura delle aree verdi. Sono stati inoltre introdotti diversi veicoli a basse emissioni, tra cui alcuni elettrici. La modifica riguarda principalmente la gestione dei rifiuti e le attività di manutenzione ambientale nel territorio.

Il potenziamento dello spazzamento, la pulizia e scerbatura delle aree a verde e la dotazione di un numero consistente di veicoli a basse emissioni (anche elettrici) sono alcune delle principali novità introdotte a Caltagirone con l’avvio, dal 1° giugno, del nuovo servizio di igiene ambientale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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